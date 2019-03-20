20.03.2019
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Fikret Başkaya hakim karşısına çıkacak: Absürt iddianamalere boyun eğmeyiz

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Özgür Üniversite Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı Başkanı, yazar Fikret Başkaya hakkında terör örgütü propagandası iddiasıyla açılan dava yarın görülecek. 

Başkaya hakkında 7 Kasım 2016 tarihinde ozguruniversite.org  sayfasında yayınlanan “Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı.

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Soruşturmanın, 10 Şubat 2017’de, yazının yayımlanmasından aylar sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına gelen telefonla başladığı ifade edildi. Başkaya’yla ilgili hazırlanan 42 sayfalık iddianamenin 25 sayfasında PKK ve KCK’nin ne olduğu anlatılırken, iddianamenin 11 sayfasında da “terör örgütü propagandası suçu”nun ne olduğu anlatıldı. Başkaya’yla ilgili “delillerin” ise 2 sayfayı geçmediği dikkat çekti.

‘Düşünmek biyolojik bir eylem’ ama!

İddianamede, düşünce özgürlüğünün yasaklanamayacağı ancak açıklama ve yayma durumunun tartışılması gerektiği şöyle ifade edildi:

“Düşünmek biyolojik bir eylem olduğundan bunun yasaklanması ya da özgür bırakılması hukuki anlamda bir geçerlilik taşımaz. Burada tartışılması gereken husus tabiatında özgür olan düşünceyi açıklama veya yayma durumudur.”

Düşüncenin ne olduğundan habersizler

BirGün’e konuşan Fikret Başkaya, “absürt iddianamelerle muhaliflere gözdağı veriyorlar, geri adım atmayacağız” dedi.

Başkaya sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bu iddianamenin hiçbir tutarlılığı yok. Terör örgütü propagandası olarak sunulan iddialarda da fenerle arasanız o iddiaları doğrulayacak herhangi bir şey yok. Tabi son dönem böyle bir dalga var, önüne gelene terör propagandası davası açıyorlar. İddianamelerin neredeyse hepsi de aynı. Bizimkinin 27 sayfası PKK tarihine, 10 sayfası propagandanın ne olduğuna ayrılmış.  Sansür ve oto sansürü yaymaya çalışıyorlar. Amaç sadece Fikret Başkaya’yı cezalandırmak değil onun üzerinden mesaj vermek. Geri adım atmayacağız, doğru bildiklerimizi savunmaya devam edeceğiz. İddianamede yazıldığı gibi her aklına gelen düşünce değildir. Düşüncenin hedef kitleye ulaşması gerekir, düşünce o zaman gerçekleşir. Düşüncenin ne olduğunu bilmediklerinden iddianamede absürt şeyler yazıyorlar. Düşünce bir amaç ve hedef kitle tarafından duyulur kabul edilirse düşünce olur. Yoksa diğeri düşünce değildir.”

Demirer hakim karşısına çıkacak

Bu hafta hakim karşısına çıkacak başka bir isim ise siyasetçi yazar Temel Demirer. Perşembe günü İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkmesi’nde hakim karşısına çıkacak Demirer, ‘Suçu ve suçluyu’ övmek iddiasıyla yargılanıyor. Demirer, 2015 yılında gerçekleşen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç Katliamı’nda Kadıköy’de gerçekleştirdiği konuşmasından dolayı hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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