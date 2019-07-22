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22.07.2019
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Fikret Orman: En büyük transferimiz Abdullah Avcı

birgun.net birgun.net

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cacharel’le imzalanan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, stoper transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı’nın Şilili stoper Enzo Roco’yu çok beğendiğini ifade eden Orman, çok iyi stoperleri olduğunu ve stoper transferi yapmayabileceklerini ifade etti.

Orman, en büyük transferlerinin ise Abdullah Avcı olduğunu söyledi.

Fikret Orman açıklamalarında şunları ifade etti:

Hoca, Enzo Roco’dan çok memnun

“Genç oyuncular müthişti. Güzel bir kamp dönemi geçti. Hocamız reklam filminde de gülümsüyor. Potansiyeli yüksek genç oyuncularımız var. Gaza gelmeden sakin ve doğru işler yapmalıyız. Hoca ile de devamlı görüşüyoruz. Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız. Beşiktaş’ın çok iyi 3 stoperi var. Bu sene herkesten daha fazla Roco’yu seyredeceğiz gibi. Hoca Enzo Roco’dan çok memnun. Bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. İlla stoper alacağız diye bir şey yok.

En büyük transferimiz Abdullah Avcı

Taraftarı mutlu etmek üzerine biz de transfer yaptık. 3. şampiyonluğu alacağımız sene bütçemiz nerelere geldi ve ligi 4. bitirdik. Bu sene bizim en büyük transferimiz Abdullah Avcı. İlk şampiyonlukta stadımız yoktu. Bu sene en büyük transferimiz Abdullah Avcı ve arkadaşlarıdır. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Güzel bir kamp dönemi oluyor. Hocamız zaten çok pozitif. Reklam filminde görüyorsunuz gülüyor. Genç oyuncular müthiş. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onları bugüne getiren hocalara ve yöneticilere teşekkür ederiz.”

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