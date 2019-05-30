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31.05.2019
Anasayfa SPOR Fikret Orman'dan 'Abdullah Avcı' açıklaması

Fikret Orman’dan ‘Abdullah Avcı’ açıklaması

birgun.net birgun.net

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı ile henüz resmi bir imza atılmadığını belirten Orman, “Bütün konular açıklığa kavuşunca açıklaması yapılır. Şu anda ‘hayırlı olsun’ denilecek bir durum yok” dedi. Fikret Orman, Abdullah Avcı konusunun bayram öncesine kadar netleşceğini de sözlerine ekledi. 

Orman, şöyle konuştu:

“Daha bitmiş bir şey yok. Herkes böyle bir beklenti içinde ama daha oluşmuş bir şey yok. Abdullah Avcı bizim sevdiğimiz tanıdığımız benim yakın dostumdur. Ayrıca çok beğendiğimiz bir hoca. Beşiktaş’ta olmasını ister miyim, isterim. Son yönetim kurulunda teknik direktörlük için isimleri konuşmuştuk. Abdullah hoca da en önde gelenlerden birisiydi. Ama daha detaylar konuşuluyor. Beşiktaş büyük bir camia. Hocalık bugünden yarına bitirilmesi gereken bir şey değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa ondan sonra açıklama yapılır. Ama şu anda hayırlı olsun denecek bir durum yok açıkçası. Ben prensip olarak hocalar ve futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz ilgileniyor. Abdullah hocanın genel tavrı zaten mülayim, para için küçülen bir karakteri yoktur. Benim başkanlık sürem olan 3 yıl için bir görüşme yapıyoruz.” 

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