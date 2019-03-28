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29.03.2019
Anasayfa SPOR Fikret Orman'dan Guti yorumu

Fikret Orman’dan Guti yorumu

birgun.net birgun.net

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’ten sonra takımın başına geçecek teknik direktörle ilgili gelen soruya “Şenol Hoca, takımımızın teknik direktörü ve en yetkili kişisi. Sözleşmesi bitene kadar sürecek. Guti bizde futbol oynamış, kaliteli bir arkadaşımız. Burada bulunmasının sebebi sadece yardımcılık değil istikballe de ilgili” şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Şenol Hocamız da Guti’yi biraz daha yetkilendirebilir belki. Bu hocamızın bileceği iş. İsmi ne? Hoca. Mesleği ne? Öğretmenlik. Hocamız doğrusunu bilir.” dedi.

Orman açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

“Milli Takımımız, takım olma hüveyini kazandığında yenilmesi zor bir rakip olur. Futbol kağıtta kazanılan bir maç olsa yemin ediyorum ben her maçı kazanırım. Milli Takım hocalığı da zor iştir. 10 farklı takımdan oyuncu alıp başarılı olmaya çalışıyorsunuz.”

“Milli Takım başarılı olduğu dönemlerde genelde bir takımdan iskelet alınıyordu. Şu anda öyle bir durum mevcut değil.”

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“Cenk çok iyi bir çocuk. Burak Yılmaz da öyle. Keşke Beşiktaş’ta beraber oynasaydılar. Belki ileride birlikte oynarlar.”

“Şenol Hoca ile oynadığımız futbol düzeni var. Devamlı atak yapan keyif veren bir sistem var. Bu yeni hocayla birlikte değişebilir. Hoca olayımız kongreden sonra netleşir. Eğer buna şimdi karar verecek olsak Şenol Hocanın sözleşmesini niye uzatmadık o zaman.”

“Sakin bir seçim süreci yaşıyoruz. Şu an seçim konuşacak bir durum yok. Zamanı gelince konuşuruz.”

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