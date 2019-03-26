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27.03.2019
Anasayfa SPOR Fikret Orman'dan yeni hoca açıklaması

Fikret Orman’dan yeni hoca açıklaması

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in sezon sonunda milli takımın başına geçeceğini hatırlatarak, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi.

Bolu Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Orman, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman, A Milli Futbol Takımı’nın Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Moldova’yı yenerek 2’de 2 yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “İki üst üste galibiyet moral oldu. Daha önce moral olarak bir düşüş yaşanmıştı. Biraz öz güvenini de kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi. Çok başarılı maçlar çıkarttılar. Şimdi Şenol hoca gelsin o başarıyı bizde yapmaya başlasın.” diye konuştu.

Beşiktaş’ı çalıştıracak yeni teknik direktör konusunda Orman, şu değerlendirmede bulundu:

“Şenol hoca sezon sonunda milli takıma gidecek. Bu aşamada yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olmadı ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır ama daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş’ın mayıs ayında bir seçimi var. Ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz. Seçim bittikten sonra daha da hızlanır bu işler. Etik olarak da çok doğru bulmuyorum seçimden evvel.”

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Fikret Orman, Bolu’nun Gerede ilçesinde yapılacak tesisin temelini atacaklarını, 4 ya da 5 ay içerisinde çalışmaları bitireceklerini aktararak, siyah beyazlı takımın yaz kampını Bolu’da yapacağını ifade etti.

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