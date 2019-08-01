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01.08.2019
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Filenin Sultanları ilk maçında Almanya ile karşılaşacak

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Fotoğraf: İHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile karşı karşıya gelecek. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde sahne alıyor.

2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin’de gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan Milliler; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. 

Oynanan karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde edecek. 

Filenin Sultanları turnuvanın ilk maçında yarın TSİ 15.00’te Almanya ile mücadele edecek. 

Millilerin Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki maç programı ise şu şekilde: 

Yarın 
15.00 Türkiye – Almanya 

3 Ağustos Cumartesi 
10.00 Türkiye – Çekya 

4 Ağustos Pazar 
15.00 Çin – Türkiye 

Kaynak:İHA

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