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09.07.2019
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Filipinler kıyılarına milyonlarca dolarlık kokain paketleri vurdu

birgun.net birgun.net

Filipinler’in doğu kıyılarına son birkaç aydır piyasa değeri milyonlarca dolara ulaşan kokain paketlerinin vurduğu açıklandı.

BBC‘nin haberine göre, son olarak pazar günü Quezon eyaletinde deniz kenarında piknik yapan bir aile 7 kokain paketi buldu. Mayıs ayında da balıkçılar piyasa değeri 4 milyon dolar olduğu belirtilen toplam 39 paket uyuşturucu bulmuştu. 

KOKAİN GETİRENE PİRİNÇ

Polis yetkililerine göre şubat ayında bir hafta içinde 4 eyalette kıyılara toplam 9 milyon dolarlık kokain paketi vurdu. Surigao del Norte eyaletinde polis, halkı ihbarda bulunmaya özendirmek için bir paket kokain getirene bir çuval pirinç vermeye başladı. Ülkede bir kilo pirincin fiyatı yaklaşık 3,5 lira.

Uyuşturucu kaçakçılarının yakalanma riskine karşı delilleri yok etmek için uyuşturucuları denize attığı düşünülüyor. Uyuşturucu kaçakçıları diğer şebeke üyelerinin sonradan almaları için kokainleri bir ağa sarıp çıpayla suya attığı, bu sırada bazı paketlerin ağdan çıktığı tahmin ediliyor.

Filipinler yetkilileri, kokainlerin, asıl amacı sentetik uyuşturucu satmak olan kaçakçıların bir hedef şaşırtma taktiği olabileceğini de söylüyor.

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