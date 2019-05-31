Filipinler krize neden olan çöpleri Kanada’ya geri gönderdi

Filipinler, Kanada’nın 2014’te “geri dönüşümlü plastik” adı altında Manila Limanı’na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöpü bir gemiyle geri gönderdi.

BBC‘nin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay Kanada’nın tavrını değiştirmemesi halinde “denize açılıp çöpü Kanada’ya dökeceği” tehdidinde bulunmuştu. Kanada, bu tehdidin ardından çöpün tüm nakliye masraflarını karşılamayı kabul etti.

Manila’nın kuzeyindeki Subic Körfezi’nde ayrılan yaklaşık 1500 ton çöp yüklü geminin Haziran ayında Vancouver’a ulaşması bekleniyor. Çöpler, burada atıklardan yakıt üretilen bir tesiste işlenecek.

Kanada Çevre Bakanlığı’nın meclis işlerinden sorumlu yetkilisi Sean Fraser, “Bu adım, Kanada menşeli çöple ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizin göstergesi” dedi. Fraser, “Filipinler’in çöp meselesini ciddi bir öncelik olarak gördüğünü vurgulamasından sonra Kanada’nın süreci hızlandırdığını” söyledi.