Filistin’den İsrail kararı: Bütün anlaşmalar askıya alındı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.

Kararın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait evleri yıkmaya başlamasının ardından alındığı açıklandı.

WAFA haber ajansının aktardığına göre Abbas, anlaşmaların süresiz askıya alındığını açıklarken, kararın yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Filistin liderinin açıklamasında “Diktatörlüğe biat etmeyeceğiz ve Doğu Kudüs konusundaki dayatmalara boyun eğmeyeceğiz” denildi.

İşgale karşı olduklarını yineleyen Abbas, Filistin topraklarında inşa edilen yasadışı İsrail yerleşimlerine tepki gösterdi.