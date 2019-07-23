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23.07.2019
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Filistinli çocuk bakanlık davetiyle gelen Suudi gazetecinin suratına tükürdü

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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle Kudüs’e gelen Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Mescid-i Aksa’dan Filistinliler tarafından kovuldu. Filistinli bir çocuk, Zeyd’in suratına tükürürken görüntülendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle Kudüs’e gelen Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Mescid-i Aksa’ya ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında bakanlık ziyaretiyle gelmesinden ötürü Filistinlilerden tepki gördü. Zeyd, Filistinliler tarafından avludan kovulurken ve bir çocuk tarafından suratına tükürülürken görüntülendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, önceki gün aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubunun İsrail’i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

O anlar şöyle kaydedildi:

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