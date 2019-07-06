Filyos Projesi’nin idaresi yandaşa

İsmail ARI

Zonguldak Çaycuma’da yapımı devam eden Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’nin idaresi, Tosyalı Holding’e verildi. Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu şirket, Filyos Endüstri Bölgesi’nin alt, üst yapısından ve idaresinden sorumlu şirket oldu. Tosyalı’nın, 31 Mart seçimlerinde AKP’nin İskenderun mitingine katılarak AKP adayı için oy istediği öğrenildi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün geleceğini etkileyecek proje için çok sayıda ağaç kesildi. Projede yer alan liman inşaatı için de denizde büyük bir alana dolgu yapıldı. TEMA Vakfı’nın 2010 yılında yaptığı başvuru sonucu mahkeme kararıyla yapımı durdurulan liman inşaatına 2014 yılında yeniden başlandı.

BİR MİLYAR TL HARCANDI

Filyos Projesi için bugüne kadar yapılan ihalelerin toplam bedeli 750 milyon TL’yi geçti. Filyos Endüstri Bölgesi Projesi için yapılan demiryolu ihaleleri de eklendiğinde toplam maliyet 1 milyar TL’ye ulaştı.

İTTİFAK ORTAĞI DA KARŞI

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Zonguldak’ın yanı sıra Bartın ve Karabük’ü de kapsayan Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’ne ilişkin Karabük Valiliği tarafından yapılan toplantının ardından konuşan MHP’li Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Filyos’ta baştan her şey yapılmış zaten. Tosyalı Grubu’na endüstri bölgesinin idaresi verilmiş. Onların planı ve programı dâhilinde burada endüstriyel gelişme sağlanacağı planlanıyor. Bu da bizim bölge ve sanayicimiz için o kadar verimli bir program değil. Bu projenin verimli olacağına inanmıyorum” dedi.

ÇEVREYİ KATLETTİLER

Öte yandan üç bin hektarlık alanı kapsayan proje kapsamında yapılan deniz doldurma işleminin maliyetinin 537 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi. Proje ile bölge ekolojisinin geri dönülemez yaralar alacağı uyarısında bulunan TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Liman inşaatının ve işletmesinin en önemli etkileri deniz ve kıyı ekolojisi üzerinde olacak. Filyos Vadisi Projesi kapsamında serbest bölge, endüstri bölgesi, liman, sanayi ve depolama alanları gibi yapılar inşa edilecek” dendi.

Kirliliği daha da artıracak

Projenin hayata geçmesinin ardından büyük zarar göreceği öngörülen bölgede, koruma altında olan bitki ve hayvan türleri yaşıyor. Bölge, “Amasra Önemli Kuş Alanı” ve “Amasra Kıyıları Önemli Doğa Alanı” sınırları içinde yer alıyor. Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne göre de bölgedeki tüm sulak alanların koruma altına alınması gerekiyor. Liman inşaatının, bölgedeki balık yuvalarına da zarar vereceği düşünülüyor. Çevre örgütleri projenin, Zonguldak’taki hava kirliliğini daha da artıracağını belirtiyor.