Fındık üreticisinin yüzü gülecek mi?

Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi başlarken fiyat da açıklandı. Fındık fiyatı, kilo başına ortalama 16,5 TL olarak belirlendi. Fındığa belirlenen fiyattan üreticiler memnun değil. Yıllardır kârdan çok zarara sokan fındık, üreticinin yüzünü bu sene de güldürecek gibi görünmüyor. Ordu Valiliği’nin açıklamasına göre bu seneki işçi ücreti ise 86 TL; ancak bu fiyatın üreticiye 100 TL olarak yansıyacağı söyleniyor.

Eski Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hayati Tosun, bu yıl fındıkta Türkiye genelinde muhtemelen 640-700 bin ton rekolte olacağını söyledi. Zaten Türkiye ortalamasının genelde bu civarda olduğunu aktaran Tosun, “Serbest piyasa, ’Fındık rekoltesi çok fazla’ gibi cümleler ile algı yaratarak fiyatların düşmesi için baskı yapıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı fiyata göre fındığın kilo başına 14 TL’ye kadar uzayan bir maliyeti var. Enflasyon farkını üzerine koyduğumuzda taban fiyat 18,65 TL olmalıdır. Ancak bugün açıklanan fiyat 16,30-17 bandı” dedi.

KUMPAS KURULMAK İSTENİYOR

Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik anlamda yeterli gücü olmayan üretici üzerinde ‘Fiyat düşüyor, fındığı bekletmeyerek malını serbest piyasadaki tüccara teslim et’ diye baskı yapılıyor. Bu şekilde kumpas kurulmak isteniyor. Devletin üreticisine vermesi gereken destek, Anayasa’da bir hükümdür. Ancak üretici alması gereken desteğin yalnızca yarısını alabildi. Amaç özellikle üreticiyi hem serbest piyasaya hem de devlete mahkûm etmektir. Üretici yüzde 8 civarında normalde alması gereken bir fiyat artışı hakkını dahi alamadı.” Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üreticiyi mağdur etmemesi gerektiğini belirten Tosun, “Ofisin üreticinin serbest piyasaya mahkûm kalmaması için ‘Gerekirse müdahale alımı yapılacak’ açıklaması yapması gerekir. Fındık İhracatçıları Birliği’nin geçen haftaki verilerine göre Türkiye’nin mevcut yapmış olduğu 1,5 milyar dolar civarında bir ihracat var. Bu ihracatta, 2018 yılına göre yaklaşık 100 milyon dolar, 2017-2018 yılına göre tam 557 milyon dolar ülkenin ve üreticinin net zararı var. Bunun sebebi ise birim fiyatın düşürülmesiyle yapılan kumpas. Bugün üreticinin cebine girmesi gereken para tüccarın ve rantiyecinin cebine girmiştir” diye konuştu.

SAHİPSİZLİK ORTADAN KALDIRILMALI

Fındık üreticisi Yaşar Durmuş ise bu ekonomik kriz ortamında açıklanan fiyatın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Üreticilerin fındık fiyatına endeksli olarak yaşadığını vurgulayan Durmuş, “2 yıldan bu yana fiyatların maliyetlerin altında belirlenmesi üreticiyi perişan etti. Üretici iki yıl öncesinin borçlarıyla bankalarla karşı karşıya. Fındığın topraktan rafa kadar olan süreci düşündüğümüzde fındık üreticisinin durumu daha iyi anlaşılır” ifadelerini kullandı.

Orta Karadeniz’in zorlu arazi şartları olduğu için insanların bahçelerini temizlemeden hasat yapmalarının mümkün olmadığını söyleyen Durmuş, “Bahçe temizletmek için 300-400 lira yevmiye vermek gerekiyor. Hasat yapılmadan önce ve sonra bahçe çeşitli süreçlerden geçiyor. Düğünü, cenazesi, umudu fındık olan 8 milyon insanı ilgilendiren bir alan bu. Durum böyle olunca bu sahipsizliği ortadan kaldırmak gerekir” dedi.

FERRERO ELEMANLARI BAHÇELERDE DOLAŞIYOR

2 yıldır fındık bahçelerinde İtalyan Ferrero şirketinin elemanlarının dolaştığını vurgulayan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu şirketin elemanları, kullanacağımız ilaçtan tutun, gübreleme şeklimize kadar karışıyorlar. Bu ülkenin ziraat teknisyenleri bitmiş, tarım politikaları bitmiş. Bu ülke Ferrero’nun arka bahçesi mi olmuş ki bu insanlar alanda geziyor. Herkes biliyor ki dünyanın kullandığı fındıktaki yan ürünler çeşitlendirilip artı değer kazandırılarak başka ülkelerin kasalarına gönderiliyor.”

Fındık fazla diye fiyat düşmemeli

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçen yılki fındık fiyatlarından dolayı devletin milleti soyduğunu söyledi ve “Bu senenin ilk 6 ayında fındık 18 liradan satıldı. Aslında 18 lira olan ürün geçen sene üreticiden 12 liraya alındı, arada manav ve devlet de kazandı. Bu seneki artışın en az 20 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledik. Geçen günlerde üreticiden tepki olmasın diye 18 lira olan fındığın fiyatını 12 liraya düşürdüler. Böylece 12 lira olan fındığa 16 buçuk lira veriyorlarmış gibi bir hava yaratmak için böyle bir operasyona da imza attı bu devlet” diye konuştu. TMO fındık alırken normalde karşılaşılmayan durumlarla karşılaşıldığını da söyleyen Adıgüzel, “Ofisin peşin ödeme yapması ve alım ofislerini artırması gerekiyor. Fındığın fazla olması fiyatı düşürmemelidir” dedi.