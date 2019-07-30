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30.07.2019
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Fındıklı Belediye Başkanı: Kendimi yakarım, Atatürk tabelasını indirmem

Rize’nin Fındıklı Belediyesi tarafından ilçedeki millet parkına Atatürk ismi verilmesine karşı çıkan Fındıklı Kaymakamlığı'na Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu tepki gösterdi.

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CHP’li Rize Fındıklı Belediyesi, geçen mart ayında açılan millet bahçesinin adını ‘Atatürk Parkı,’ içindeki ‘millet kıraathanesi’nin adını da ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ değiştirdi. Fındıklı Kaymakamlığı, belediye meclisinde alınmış bu kararları, ‘kamu yararı görmediği’ gerekçesiyle iptal etti.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, kaymakamlığın kararına sert tepki gösterdi.

Başkan Çervatoğlu, “Asla ve asla o ismi oradan indirmeyeceğim. Direnmekse direnmek, kendimi bağlamaksa bağlamak, yakmaksa yakmak ama o tabelayı indirmeyeceğim” dedi.

Karadeniz Gazetesi’nin haberine göre, Rize Fındıklı’da belediye meclisi tarafından alınan kararla, Millet Bahçesi’nin ismi ‘100. Yıl Atatürk Parkı’, Millet Kıraathanesi’nin ismi ise ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirildi.

Yapılan bu değişiklikler Fındıklı Kaymakamlığı tarafından kamu yararı görülmedi gerekçesiyle onaylanmadı. Fındıkılı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, bu karara sert tepki gösterdi.

“SİYASİ BASKI VAR”

Çervatoğlu, “31 Mart yerel seçimlerden bir hafta önce alelacele açılarak siyaseten isim verilen ‘Millet Bahçesi’ ve ‘Millet Kıraathanesi’ isimleri Fındıklı Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısında üçte iki çoğunluğunun almış olduğu kararla ‘100. Yıl Atatürk Parkı’ ve ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirildi.

Bunun üzerine  Kaymakamlıktan onaylanmamıştır yazısı geldi. Yazıda da gerekçe olarak kamu yararı olmadığı ifade ediliyor. AKP ilçe başkanının bastırması üzerine yapılan bir iştir. Siyasal bir şey” şeklinde konuştu.

“NE ZAMANDAN BERİ KAMU ZARARI?”

Çervatoğlu: “Asla ve asla o ismi oradan indirmeyeceğim. Direnmekse direnmek, kendimi bağlamaksa bağlamak, yakmaksa yakmak ama o tabelayı indirmeyeceğim” dedi. 

Karara CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de tepki gösterip şöyle dedi: “Merak ediyor ve soruyoruz: ‘Atatürk’ ismi ne zamandan beri ‘kamuya zararlı’ olarak görülmeye başlanmıştır. Hiç kimse halkın iradesinin üstünde değildir. ‘Atatürk’ adını ‘kamuya zararlı’ gören anlayışa teslim olmayacağız.”

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