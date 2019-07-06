Dilek Yeğin

Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fındıklı’da birinci derece doğal sit alanı olan Solarez Deresi’ne yapılması planlanan Gül HES projesinin ÇED sürecini başlattı.

Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İSTYAP Enerji A.Ş tarafından Solarez Deresi üzerinde yapılması planlanan HES projesinin ÇED başvurusu dosyasını kabul etti. Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halkın Katılım Toplantısı’nın 7 Ağustos’ta düzenleneceğini duyurdu.

Proje sahasının tamamına yakınının orman alanı olduğu belirtilen ÇED başvuru dosyasında, orman alanlarında kamulaştırma yapılamayacağından bu alanları kullanmak amacıyla 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği “orman izni” alınacağı ifade edildi. Kesin mülkiyet durumunun ise kati proje çalışmalarına başlanınca tespit edileceği belirtildi. Gül HES projesinin, Fındıklı’daki birinci derece doğal sit alanı olan Çağlayan Deresi ve Havzası’nı da kapsaması dikkati çekti. Solarez Deresi’nde HES istemediğini belirten Fındıklı halkı, HES’e karşı direneceğini ifade ediyor.