9.3 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa SİYASET Finike'de itiraz sonucu değiştirmedi: Başkan CHP'li Geyikçi

Finike’de itiraz sonucu değiştirmedi: Başkan CHP’li Geyikçi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Antalya’nın Finike ilçesinde MHP’nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında sonuç değişmedi ve CHP adayının seçimi kazandığı bildirildi.

CHP’den Finike Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonrasında 17 sandıkta sabah 8.30’da yeniden başlayan oy sayım işleminin 19.00’da tamamlandığını belirtti.

Sayımın ardından 76 oy farkıyla Finike Belediye Başkanı seçildiğine dair ıslak imzalı tutanağı teslim aldıklarını aktaran Geyikçi, böylece Millet İttifakı olarak Finike’de ikinci kez zaferlerini ilan etmiş olduklarını kaydetti.

Seçim sonucunun netleşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini telefonla arayarak kutladığına dikkati çeken Geyikçi, şunları ifade etti:

“Telefonla arayarak kutlayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet sürecinde bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Sayın Dışişleri Bakanımız da sonuçta Antalyalı. Kutlama nezaketinden ve destek sözünden dolayı teşekkür ederim. Biz seçim sürecinde Finike için ilgili devlet kurumlarıyla uyumlu çalışacağımızı ve Finike’ye hizmet konusunda gerekirse kurumların kapısında dahi yatacağımız sözünü verdik. Bundan böyle tüm Finikeli hemşehrilerimiz için çalışacağız.”

İlginizi çekebilir:  Oy kaybını sandıkta aramaya başladılar

Finike ilçesinde yapılan ilk oy sayımında Millet İttifakı adayının Cumhur İttifakı’nın adayından 77 oy fazla alarak seçimi kazandığı açıklanmış, bin 483 oyun geçersiz sayılmasının doğru olmayabileceğini düşünen MHP’nin itirazı üzerine 17 sanıkta yeniden sayım yapılmasına karar verilmişti.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Finike’de itiraz sonucu değiştirmedi: Başkan CHP’li Geyikçi

birgun.net -
Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında...
Devamını Oku

Facebook yine skandalla gündemde: Milyonlarca kayıt Amazon’un sunucularında kamuya açık

birgun.net -
Facebook üzerindeki 100 milyonlarca kaydın, Amerikan perakende devi Amazon'un sunucularında kamuya açık bir...
Devamını Oku

ABD’den ‘S-400’ resti: Türkiye bir seçim yapmalıdır

birgun.net -
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına...
Devamını Oku

Paris’te trans kadına saldırıya soruşturma

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir trans kadının Cezayir kökenli protestocu bir grubun arasında...
Devamını Oku

İl Seçim Kurulu Kesimoğlu’nun başvurusunu kabul etti, sayım durduruldu

birgun.net -
Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun İl Seçim Kurulu'na v verdiği...
Devamını Oku

Erdoğan, Yıldırım ve bakanların katılımıyla Dolmabahçe’de ‘İstanbul’ toplantısı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın açıklamalarına yanıt

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yönelik bir mesaj...
Devamını Oku

Brunei’de şeriat hükümleri devrede: Eşcinsel ilişkiye idam

birgun.net -
Brunei Sultanlığı’nda bugünden itibaren eşcinsel ilişkiye girenler ve zina yapanlar taşlanarak idam...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

birgun.net -
Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıyor.
Devamını Oku

CHP’den AA’nın “Ankara’da oylar yeniden sayılacak” haberine yalanlama

birgun.net -
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter üzerinden yaptığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi