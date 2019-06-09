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09.06.2019
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Firari Galip Öztürk, Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi

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Müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi.

Gazete Manifesto’da yer alan habere göre, Metro Turizm’in patronu firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ve AKP Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ile görüntülendi. Fotoğrafları AKP’li Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı kendi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Hakkında “öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk yurt dışına kaçmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, “öldürmeye azmettirme” suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

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