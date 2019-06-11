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11.06.2019
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Fırtına Vadisi’nde 21 yapının yıkımına karar verildi

Rize'deki Fırtına Vadisi'nde21 yapı hakkında dere yatağına inşa edildiği gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Yıkım bugün başladı.

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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi’nde dere yatağına inşa edildiği gerekçesiyle 21 yapının yıkımına başlandı.

2018’de çıkarılan imar affında 31 Aralık 2017 öncesi yapılan binaların kapsama alınacağı belirtilse de çok sayıda kişi bu tarihten sonra yapılan binaların da kapsama alınabileceği düşüncesiyle birçok yapı inşa etmişti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi’nde de dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı.
Fırtına Vadisi’nde yıkımlar nedeniyle gerginlikler yaşandığı aktarıldı.

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