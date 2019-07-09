Fişleme raporuna suç duyurusu

Tuğçe Çınar

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA), yayımladığı fişlemeye yönelik rapora ilişkin, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesi TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş açıklamalarda bulundu. Durmuş rapora ilişkin, “Tamamen uluslararası basın kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızı fişlemeye dönük bir çalışma olduğu ortada” dedi.

SÖZDE BİLİMSEL RAPOR

Raporun tamamen bilimsellikten uzak uluslararası basın kuruluşlarında emek veren gazetecileri fişlemeye dönük bir çalışma olduğunu aktaran TGS Durmuş şunları söyledi: “SETA vakfının önceki gün yaptığı sözde bilimsel rapor hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağız. Hepimiz bu raporun bilimsellikle ilgisi olmayan tamamen fişlemeye dönük uluslararası basın kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızı fişlemeye dönük bariz bir çalışma olduğu ortada. Tamamen kamuoyunu ulaşabileceği bilgileri toplayıp, iktidara eleştirel haberleri ön plana çıkartarak yakınlık ve uzaklık diyerek bir algı oluşturmaya çalışılmıştır. Bu algıya birlikte uluslararası basın kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız hedef haline getirilmiştir. Türkiye’de son yıllarda iktidarın haberin halka ulaşmasını engellemeye yönelik çalışmalarını biliyoruz. Medyanın yüzde 95’i kontrol altına alınmış bir ülkede yaşıyoruz. Bu rapor haberin dünyaya ulaşmasını da engellemeye yönelik bir rapordur. Burada asıl olarak hedeflenen haberin halka ve dünyaya ulaşması engellenmektedir. Türkiye’de yayın yapan birçok medya kuruluşu da terör yanlısı olarak gösterilmektedir. Bu raporun kimden talimat alınarak hazırlandığını bilmiyoruz. Durup dururken böyle bir rapor hazırlanması gerçekçi gözükmüyor. Bir talimatla yapıldığı çok belli. İki başlıkta suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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OPERASYON HABERCİSİ

Böyle bir bilimsel çalışmanın olmayacağını belirten Barış Yarkadaş ise “SETA’nın bilimsel çalışma adı altında ortaya koyduğu rapor bir fişlemedir ve andıçtır. Bu rapor iki amaç gözetmektedir. Birincisi uluslararası basın ajanslarında çalışan arkadaşlarımıza gözdağı vermek ve onların gazetecilik yapmalarının önüne geçmektir. Diğeri de belli ki olası bir operasyonun zeminini hazırlamak için arkadaşlarımızın isimleri ifşa edilmiştir. Eğer arkadaşlarımıza yönelik herhangi bir operasyon gerçekleşirse bunun sorumlusu SETA ve onu destekleyen AKP’dir. İktidar bu kurumlar aracılığıyla gazetecilik yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. Bu rapor medya tarihine bir andıç ve bir fişleme olarak geçecektir. SETA bu raporu derhal geri çekmeli, özür dilemeli ve bir daha yapmayacağına dair söz vermelidir” ifadelerini kullandı.

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Baro da dahil oldu

Ankara Barosu da fişleme raporuna ilişkin suç duyurusunda bulundu. Baro’dan yapılan açıklamada “Son derece niteliksiz bir akademik tetikçilik örneği olan bu raporu yazanlarla yayımlayan SETA Vakfı yetkilileri hakkında gerekli yasal başvuruların ivedi olarak yapılacağını ve sürecin takip edileceğini; ifade, basın ve iletişim özgürlüğünü savunmaktan bir an dahi geri durmayacak olan Ankara Barosu olarak tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” ifadeleri kullanıldı.