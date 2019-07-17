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17.07.2019
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Fitch’ten Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme

birgun.net birgun.net

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını değerlendirdi.

Fitch’den yapılan değerlendirmede Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının, Türkiye’nin büyük dış finansman ihtiyacını karşılamak için gereken yabancı sermaye girişini tehlikeye atabileceği ve bankaların vadesi gelen borçlarını yeniden finanse etmesini zorlaştırabileceği belirtildi.

Fitch ayrıca, Türk bankalarının Ağustos 2018’de TL’deki değer kaybından bu yana döviz mevduat akışlarının desteğiyle döviz likidite zorluklarını aştığını ancak refinansman* riskinin devam ettiğini belirtti.

Fitch’den yapılan değerlendirmede, “Döviz mevduatlar birinci çeyrekte yüzde 12 artarak döviz likiditesini destekledi ve bankalar artan bir maliyetle de olsa dış fonlamaya erişmeye devam ediyor. Ancak, vadesi gelen dış borcun miktarı yüksek ve TL’deki oynak seyir, jeopolitik gerilimler veya politika belirsizliği nedeniyle yatırımcının iştahının zayıflaması durumunda bu borcu yeniden finanse etmek zor olabilir” denildi.

*Refinansman, önceden alınan ve yeni şartlar altında avantajını kaybeden kredinin yeni kredi ile kapatılarak kullanıcı için daha avantajlı bir kredi planı çıkartılması durumu olarak tanımlanıyor.

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