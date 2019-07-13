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14.07.2019
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Flamingoların gölü Akgöl kurudu

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Türkiye’de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi’ndeki Akgöl, haziran ayı itibarıyla tamamen kurudu. Akgöl veya Çorak Göl olarak da adlandırılan karstik göl, suları tamamen çekildikten sonra bembeyaz bir çöle dönüştü.

Göller Bölgesi’nde başta Burdur Gölü olmak üzere Salda, Akgöl, Acıgöl ve Yarışlı gölleri, flamingo kuşlarının en önemli yaşam alanlarından biri. Son yıllarda başta küresel ısınma olmak üzere Göller Bölgesi’ndeki göller, bilinçsiz ve vahşi tarımsal sulama, kaçak sondajlar, kaynaklarını besleyen dağlardaki maden ocakları ve kaynak derelerine su akışını engelleyen gölet projeleri nedeniyle hızla su kaybı yaşıyor.

Bölgedeki Yarışlı Gölü’nde de etrafındaki 50’yi aşkın mermer ocağı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Flamingoların bölgedeki en önemli uğrak alanlarından biri olan Akgöl veya Bayındır Gölü olarak bilinen göl de tamamıyla kurudu. 

Göle flamingo dışında ördek, meke, çok nadir görülen dik kuyruk gibi çok sayıda yaban kuşunun da geldiği bilinirken şimdiki hali çölü andıran bembeyaz bir manzaranın ortaya çıktığı göl etrafında Yeşilova ilçesine bağlı Aşağıkırlı, Yukarıkırlı, Dereköy, Orhanlı, Taşpınar ve Bayındır köyleri bulunuyor.

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