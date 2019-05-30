26.5 C
Istanbul
30.05.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Flipboard hack'lendi

Flipboard hack’lendi

birgun.net birgun.net

İnternet üzerindeki makale ve haberleri sayfalarına taşıyarak kullanıcıların tek bir uygulama altında bu içeriklere ulaşmasına olanak sağlayan Flipboard’un hack’lendiği ortaya çıktı. 9 ay önce hack’lenen ve bu süre boyunca kullanıcıların verilerine erişebilen hacker’ların saldırısının boyutu ise henüz bilinmiyor.

Hürriyet’in haberine göre, haber ve makaleleri bünyesinde toplayan ve kullanıcıların karşısına belirli bir algoritma eşliğinde getiren popüler uygulamalardan Flipboard’un siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Oldukça geç fark edilen saldırının ardından 9 ay boyunca hacker’ların uygulamanın veri tabanına girebildiği kaydedilirken, uzmanlar ise saldırının boyutunu kestiremiyor. 

2 Haziran 2018 – 22 Nisan 2019 tarihleri arasında saldırganların düzenli olarak Flipboard’un veri tabanına girdiği belirlenirken, şifreli olarak korunan kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları ve hatta şifreleri hacker’ların eline geçti.

Flipboard’un saldırıyı bunca zaman nasıl fark edemediği kafaları karıştırırken, veri tabanlarındaki şifreler 2012 yılına kadar SHA-1 yöntemiyle 2012 sonrasında ise bcrypt yöntemiyle şifrelenmiş. Bu bakımdan erişimin zor olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiği henüz açıklanmış değil.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,256AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Flipboard hack’lendi

birgun.net -
İnternet üzerindeki makale ve haberleri sayfalarına taşıyarak kullanıcıların tek bir uygulama altında...
Devamını Oku

Denizli’de sıcaktan asfalt eridi

birgun.net -
Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Denizli'de asfalt eridi. Çok sayıda araç hararet...
Devamını Oku

Kuzey Ormanları Savunması: Kuzey Ormanları tümüyle muhafaza ormanı ilan edilsin

birgun.net -
Kuzey Ormanları Savunması, “Kuzey Marmara Muhafaza Ormanı” ilan edilmesi amacıyla başlattıkları kampanyaya...
Devamını Oku

BirGün çalışanları cezaevine selam gönderdi

birgun.net -
BirGün gazetesi çalışanları, geçtiğimiz ay hukuksuz şekilde yeniden cezaevine giren Cumhuriyet gazetesinin...
Devamını Oku

Madrid’de Şampiyonlar Ligi finali fırsatçılığı: Konaklama fiyatları yüzde 200 arttı

birgun.net -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak final maçına ev sahipliği...
Devamını Oku

Eski Danıştay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

birgun.net -
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Orhan Boyraz'a FETÖ üyeliğinden 7...
Devamını Oku

Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

birgun.net -
Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Devamını Oku

Fransa’da AP seçimlerinin kaybedeni Macron oldu

birgun.net -
Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, aşırı sağcı Ulusal...
Devamını Oku

Erdoğan, ‘yargı reformu’nu açıkladı: İfade özgürlüğünün gelişmesine yönelik önemli adımlar attık

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Saray’da düzenlenen ‘Yargı Reformu Stratejisi’...
Devamını Oku

AYM: Seçim için görevi bırakan meslek kuruluşu yöneticisi görevine dönemez

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi, milletvekili genel seçimi ve yerel seçim için görevinden ayrılan meslek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi