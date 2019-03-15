Ford, 5 bin kişiyi işten çıkartacak

Almanya’nın Köln kentinde Avrupa üretim merkezi bulunan Amerikan otomobil firması Ford, 5 bin işçi çıkaracağını duyurdu. Ford fabrikası kararını Köln’deki çalışanlarına gönderdiği bir yazıyla duyurdu.

Ford Köln İşletme Tesisleri Müdürü Gunnar Herrmann ve Personel Dairesi Müdürü Rainer Ludwig imzasıyla işçilere gönderilen tenkisat yazısında, tasarruf planlarının 500 milyon dolar olduğu, bunun da 5 bin işçiyle yollarını ayırmak olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca işten çıkarılanların 49 yaşından küçük olması halinde tazminat ödeneceği, 50’den büyük olmaları halinde ise erken emeklilik yoluyla iş ilişkilerinin sonlandırılacağı bildirildi.

Ford Köln’de 18 bin, Saarlous’da 6 bin ve Aachen tesislerinde de ise 200 kişi çalışıyor.

Hafta içi Volkswagen ve Audi firmaları da ülke genelinde çalışan 5 ve 7 bin olmak üzere toplam 12 bin işçi çıkaracağını açıklamıştı.

