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12.07.2019
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Foreign Policy’den olası S-400 yaptırımlarına dair değerlendirme

ABD dış politika dergisi Foreign Policy, ABD tarafından S-400 sebebiyle uygulanabilecek yaptırımlara dair bir yazı yayımladı.

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S-400’lerin Türkiye’ye sevk edilmeye başlamasının ardından Foreign Policy, Türkiye’ye uygulanabilecek yaptırımlara dair değerlendirmede bulundu. Lara Seligman imzalı yazıda, ABD güvenlik kuruluşlarının Türkiye’ye “tam yaptırım” istediği söylendi.

Hem ABD Dışişleri Bakanlığı’nın hem de ABD Savunma Bakanlığı’nın yapılabilecek “en ağır” yaptırımları istediğini söyleyen Seligman, bunlar arasında Türkiye’nin “ABD mali sisteminden çıkartılmasının” da olabileceğini iddia etti.

Seligman, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki diyalog sebebiyle Trump’ın kararına bağlı olacağını ve Trump’ın yaptırımları engelleyebileceğini savundu.

G-20 zirvesinde Erdoğan ile görüşen Trump, S-400 geriliminden eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde uygulanan politikaları sorumlu tutarak, Türkiye’nin S-400 kararına söz konusu politikaların yol açtığını iddia etmişti.

‘ABD TÜRKİYE’Yİ UYARDI’

Foreign Policy’ye konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “ABD Türkiye’ye sürekli olarak ve çok açık şekilde S-400 satın almasının çok gerçek ve olumsuz sonuçları olacağını söyledi” diyerek, Türkiye’nin yaptırımlara uğrayabileceğini söyledi.

ABD’li yetkili, “Erdoğan Trump’ı her şeye ikna edebileceğini düşünüyor, ancak güvenlik kurumları tam yaptırımlar için baskıda bulunacak” diye konuştu.

‘FİNANSAL SONUÇLARI OLABİLİR’

Yazıda Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların “Türkiye’nin finans piyasasına güveni sarsabileceği” söyleniyor. Düşünce kuruluşu Chatham House’dan Fadi Hakura, Türkiye’nin küresel konumunun yaptırımlardan etkilenebileceğini belirterek, “Türkiye ekonomisi çok kırılgan, büyük miktarda özel sektör borcu var, bu borçlar esas olarak ABD doları cinsinden” diye konuştu.

ABD’nin yaptırımlarla ilgili yasasına göre, ABD yönetiminin 12 yaptırımdan en az 5’ini seçmesi gerekiyor. Bunlardan en ağır olan yaptırımsa ABD mali sisteminin dışına çıkartılmak. Türkiye’nin ticaretini etkileyebilecek ve mevcut anlaşmalarına zarar verebilecek yaptırımların da bu 12 seçenek arasında bulunduğu bildiriliyor.

‘TRUMP YAPTIRIMLARI ENGELLEYEBİLİR’

Yazıya göre ABD yönetimi, Türkiye’nin tekil kurumlarını hedef almayı da seçebilir. Bu yönde alınabilecek bir kararla Hava Kuvvetleri’nin hedef alınması da mümkün olabilir. Kurumların bu şekilde kara listeye alınmasının “Türkiye’nin savunma endüstrisine büyük zarar verebileceği” ve ABD bankalarıyla ilişkileri bozabileceği söyleniyor.

Hakura’ya göre, ABD’nin yaptırımları seçerken düşük etkili yaptırımları tercih etmesiyse daha olası. Yazıda Trump’ın yaptırımları engellemesinin ya da yavaşlatmasının mümkün olduğu söyleniyor.

MSB: S-400’ün intikaline başlandı

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