Formula 1 yarışını protesto ettiği için tutuklanan aktivistten isyan: Sesimi duyun

Formula 1’de 2019 sezonunun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix’si bu hafta sonu düzenlenecek. Yarış öncesi ise Bahreyn’de tutuklu bulunan Najah Yusuf’un The Guardian gazetesi için kaleme aldığı mektup gündeme oturdu. Geçen sene düzenlenen grand prix öncesi protestolara katıldığı için başka hapse atılan Yusuf, baskıcı rejime karşı çıktıkları için tutuklu bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘BİR YILLIK ACI’

“Ben Bahreynli bir memurum. Formula 1 grand prix’sine ev sahipliği yapan pistten 22 km uzaklıktaki Isa Town cezaevinden yazıyorum. Bu hafta sonu Formula 1’in hayranları Bahreyn’e akacak ve yarışa hazır olacak. Bu yarış, özellikle Bahreyn’in yönetici ailesi için uluslararası bir spor gösterisi ve zenginlik ve çekicilik sembolü. Bununla birlikte, ben ve arkadaşım için, tiranlığa ve baskıya karşı mücadelemizdeki bir yıllık acıyı hatırlatmaktan başka bir şey değil.”

Gözaltında yaşadıkları işkenceleri de mektubunda anlatan Yusuf şu şekilde devam etti:

“Dört gün boyunca, yarışın iptal edilmesi ve Formula 1’i eleştirdiği için hapsedilmiş diğerlerinin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Facebook gönderileri nedeniyle aralıksız olarak sorgulandım. Telefonumu zorla benden aldılar, kilidini açmayı reddettiğimde oğlumu öldürmekle tehdit ediyorlardı. Çeşitli insan hakları savunucuları, aktivistler ve muhalif gruplar ile olan ilişkilerim hakkında sorular sordular. Öldürmekle tehdit ettiler, rüşvet vermeye çalıştılar, dövdüler. Bütün bunlar, devlet baskısına ve büyük yargıya karşı durduğum için yapıldı. Beşinci günde daha fazla dayanamadım. Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yorgundum, bitmesini istedim. Memurlar imza atmam için hazırlanmış bir itirafta bulundular. Okurken, memurlar beni tekrar dövdü ve tecavüz etmekle tehdit etti. Ben de imzaladım.”

KANIT FACEBOOK GÖNDERİSİ

Komik sebeplerle cezaevinde olduğunu hatırlatan Yusuf, “Üç yıl hapis cezasına çarptırıldım. Mahkeme, ‘devlete hakaret etmem, çıkarlarını kırmam ve yurtdışındaki krallık imajını çarpıtmaktan suçlu olduğumu’ belirtiyor. Sözde suçlarımın kanıtı olarak hâkim, Formula 1’i eleştiren bir Facebook gönderisine atıfta bulundu ve Bahreyn’de bunun ulusal güvenlik için bir tehdit olduğumu iddia etti” ifadelerini kullandı.

‘LEKELENMESİNE İZİN VERMEYİN’

Yusuf, sesini duyurmak istediğini ifade ederek mektubunu şu sözlerle noktalandırdı: “2017 yılında ‘Formula gözaltında tutulanlara özgürlük’ çağrılarını destekledim. Onlardan biri olacağımı hiç düşünmedim. Hapishanede geçirdiğim her an, ifade özgürlüğü konusundaki kararlılıklarından vazgeçen ve adaletsizliğin kendi adlarına uygulanmasına izin veren Formula 1 ününü lekeliyor. Formula 1’in tüm hayranlarına hikâyemi ve binlerce Bahreyn vatandaşının acılarını hatırlamaları için yalvarıyorum. Yarışın Bahreyn’in insan hakları ihlalleriyle lekelenmesine izin vermeyin.”

Formula 1 tepki çekmişti

İnsan hakları grupları Yusuf’un hapis cezasını soruşturmasına izin verilmemesi durumunda Pazar günkü Bahreyn Grand Prix’in iptalini talep ediyor. Formula 1 yönetimi konuyla ilgili geçen sene belirli bir süre sessiz kalmış ve tepki çekmişti.