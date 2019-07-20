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21.07.2019
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Fox TV’de 3 ayrılık birden

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Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanma bir taraftan da beraberinde küçülmeyi getirdi. Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de 3 ayrılık birden yaşandı.

Medya Radar’ın haberine göre Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de 3 ayrılık birden yaşandı.

Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı.

Necdet Yıldırım ve Serdar Ertuğrul kanaldan kendi isteği ile ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

SERDAR ERTUĞRUL BÖYLE VEDA ETTİ

Fox TV’nin en deneyimli isimlerinden olan ve kanalda kuruluşundan itibaren görev alan Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ise ayrılığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım da sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu. Yıldırım, “Bir açıklamada burdan yapayım çok sevdiğim evim diye nitelendirdiğim Fox tv’den kendi isteğimle ayrıldım.Bundan sonra İzmir’de yaşayacağım yeni görevimi resmi yazışmalar tamamlanınca açıklayacağım. Üzerimde çok emeği olan @dogansenturk @fatihportakal @KucukkayaIsmail @karagozilker @ozgurcakmakci abilerime ve çok sevdiğim fox haber ailesine çok teşekkür ederim iyiki varlar ” paylaşımlarını yaptı. 

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