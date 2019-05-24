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24.05.2019
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FOX’un The Taste yarışmacısı Asaf Saner, hayatını kaybetti

The Taste yarışmacılarından Asaf Saner, yaşamını yitirdi.

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı.

Kazada, Asaf Saner (52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner (51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

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Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner’in öldüğü belirlendi.

Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, “Eşim çıkmadan gitmem buradan” diyerek, olay yerinde bekledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yarışmaya katılmıştı

Asaf Saner, geçen günlerde FOX’ta yayınlanmaya başlayan The Taste yarışmasına katılmıştı.

52 yaşındaki Asaf Saner, hayatına değişik bir renk katmak için geldiğini söylüyordu. At antrenörlüğü yapan yarışmacı yaşı itibariyle tecrübesinin yüksek olduğunu belirtmişti.

Kaynak:DHA

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