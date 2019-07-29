Frankfurt’ta bir erkek, istasyonda bekleyen anne ve çocuğu hızlı trenin önüne itti

Frankfurt tren istasyonunda 40 yaşındaki bir erkek, 8 yaşındaki çocuğu ve annesini hızlı trenin önüne itti. Anne yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre; Frankfurt merkez istasyonunda koyu renk kıyafetler giyen bir erkek, istasyonda bekleyen anne ve çocuğu, Düsseldorf’tan Münih’e gitmekte olan hızlı trenin önüne attı.

Raylar ve tren arasındaki boşlukta kalan anne yuvarlanarak kendisini kurtarmayı başardı ancak 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Zanlı, istasyona yakın bir yerde gözaltına alındı. Polis, zanlı ile saldırıya uğrayan anne ve çocuk arasında henüz bir bağlantıya ulaşılamadığını açıkladı.