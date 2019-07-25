Fransa, aşırı sıcaklardan dolayı iki nükleer reaktörü durdurdu

Avrupa kıtasında bu yaz ikinci kez yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı ülkelerde rekor düzeyde sıcaklık görülürken, bu durumu küresel ısıtmaya bağlayan uzmanlar, iklim değişikliğinin ekonomik sonuçları konusunda uyarılarda bulunuyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre çarşamba günü Belçika, Almanya ve Hollanda’da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi, Perşembe günü İngiltere’de sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, Ağustos 2004’te Kent’teki Faversham kasabasında kaydedilen 38.5 derecelik rekor sıcaklığın aşılabileceğini bildirdi.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bilim savunma kuruluşu Endişeli Bilim İnsanları Birliği, küresel ısıtmanın kutuplarda buzulların erimesi, artan deniz seviyeleri, sel, fırtına, çölleşme ve kuraklık gibi sonuçlara yol açacağı, bunun da günlük yaşama ve ekonomiye yansımaları olacağı konusunda uyarıyor.

Bu bağlamda yol, köprü, demiryolu, havaalanı pistleri, enerji hatları ve barajlar gibi altyapı hizmetleriyle özel mülklere de zarar gelebileceğini bildirdi.

Bir dizi Avrupa ülkesinde tren yolu ağlarına hasar vermemek için trenlerin hızı düşürüldü. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi SNCF, yolculara Perşembe günü olan seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı.

Fransa’da iki nükleer reaktör durduruldu

Fransa’nın elektrik iletim sistemi işletici firması RTE Perşembe günü, nükleer enerji üretiminin 5,2 gigawatt (GW) ya da yüzde 8 oranında azaldığını açıkladı.

RTE’nin paylaştığı bilgilere göre, elektrik üretimi yerel saatle 10.40 itibarıyla altı reaktörde düşürüldü, iki reaktör ise durduruldu.

Aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle reaktörleri soğutan nehir suyunun ısınması sonucu önlem alındığı belirtiliyor.

Fransız enerji şirketi EDF, ülkenin güneyindeki Golfech nükleer enerji santralindeki iki reaktörü, Garonne nehir suyunun sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Ülkenin 58 nükleer reaktörünü işleten EDF, Rhoen nehrindeki yüksek sıcaklık ve düşük debi nedeniyle Bugey, St-Alban ve Tricastin nükleer enerji santrallerinin 26 Temmuz gecesine kadar düşük seviyede çalıştırılabileceğini açıklamıştı.

Fransa’nın 58 nükleer reaktöründen üretilen enerji, ülke elektriğinin yüzde 75’ini karşılıyor.