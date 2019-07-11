22 C
Istanbul
11.07.2019
Anasayfa DÜNYA Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine dijital vergi kesecek

Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine dijital vergi kesecek

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Fransa, Senato’nun bugün onayladığı yasayla teknoloji devlerine dijital vergi uygulamasını devreye sokan ilk Avrupa ülkesi oldu. Facebook, Amazon ve Google gibi teknoloji şirketleri ülkede elde ettikleri gelirin yüzde 3’ünü vergi olarak ödeyecek.

BBC’de yer alan habere göre yasa uyarınca küresel satışı yılda 750 milyon Euro, Fransa’daki satışı da yılda 25 milyon Euro’nun üzerinde olan teknoloji şirketlerine vergi kesilecek

Uygulama geriye dönük olarak 2019 itibarıyla başlayacak.

Fransa, uygulama ile yılda 400 milyon Avro veri geliri bekliyor.

AB anlaşamadı, Fransa harekete geçti

Fransa bunun üzerine inisiyatif aldı.

Çoğu teknoloji devi ABD menşeli olduğu için Fransa Washington’un tepkisini göz önüne alarak bu yasayı uygulamaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa’daki bu yeni yasa için soruşturma açılması emrini verdi.

Washington, Fransa’nın bu adımı karşısında vergi ve ticaret sınırlaması devreye koyabilir.

Fransa ise sadece Amerikan şirketlerinin değil Avrupa ve Asya merkezli şirketlerin de hedefte olduğunu vurguluyor.

‘Sosyal adalet’

Çoğu teknoloji şirketi, vergilerin düşük olduğu İrlanda ya da Lüksemburg gibi ülkelerde Avrupa genel merkezlerini kurarak buradaki vergi uygulamaları kapsamında vergilerini ödüyor.

Ancak bu şirketler her bir ülke özelinde ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadığı için Fransa’nın vergi uygulamasını nasıl devreye koyacağının net olmadığını iddia eden ekonomistler var.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinin sosyal adalet ile ilgisi olduğunu söylemişti.

Öte yandan İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe’ya göre daha çok ABD merkezli olmak üzere, şirketleri bu şekilde bir vergilendirmeye tabi tutmak ticaret savaşları ihtimalini artırıyor.

Bu adımın geri tepebileceğini ve asıl Fransız şirketlerinin zarara uğrayabileceğini söyleyen uzmanlar da var.

İlginizi çekebilir:  Fransa ülke dışına uçuşlara 'ekoloji vergisi' getirecek

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,262AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine dijital vergi kesecek

birgun.net -
Fransa, Senato'nun bugün onayladığı yasayla teknoloji devlerine dijital vergi uygulamasını devreye sokan...
Devamını Oku

Köprüden atlayan kadını arkasından atlayan genç kurtardı

birgun.net -
Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B'yi arkasından atlayan genç...
Devamını Oku

Yandaş basının hedef gösterdiği Cem Yılmaz’dan sert tepki

birgun.net -
Komedyen Cem Yılmaz, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit gazetesinde hakkında çıkan...
Devamını Oku

Apartman yöneticisiyle çiçekçi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

birgun.net -
Beşiktaş’ta apartman yöneticisi ile çiçekçi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Devamını Oku

AKP’li Çelik: Avrupa Birliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı.
Devamını Oku

Ecem Balcı davası 3 Ekim’e ertelendi

birgun.net -
Kocaeli'de 2018 yılında önce kaybolduğu söylenen sonra öldürüldüğü öğrenilen Ecem Balcı'nın davasının...
Devamını Oku

İYİ Parti’de Ali Babacan ayrılığı

birgun.net -
AKP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan, İYİ Parti'de görüş...
Devamını Oku

Reyhanlı’daki patlamayla ilgili tutuklu sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 8...
Devamını Oku

Baklavacı magandalarla ilgili yeni gelişme: Seydioğlu tabelaları indiriliyor

birgun.net -
Hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu...
Devamını Oku

İtalya’yı dolu vurdu: 20 yaralı

birgun.net -
İtalya’nın Adriyatik kıyısında etkili olan hortum ve dolu 20 kişinin yaralanmasına neden...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi