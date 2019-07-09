Fransa ülke dışına uçuşlara ‘ekoloji vergisi’ getirecek

Fransa Ulaştırma Bakanlığı, ülke dışına yapılacak uçuşlara “ekoloji vergisi” getirileceğini açıkladı.
Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, 2020’de uygulamaya konacak vergiden 180 milyon euro elde etmeyi beklediklerini söyledi.
Borne, vergiden elde edilecek paranın Fransa içerisinde toplu ulaşımı geliştirmek için kullanılacağını belirtti.
İSVEÇ’TE UYGULAMAYA KONDU
İsveç hükümeti, yurtiçi ve yurtdışı uçuşları kapsayacak şekilde “ekoloji vergisi” getirmişti. İsveç’te geçtiğimiz yıl uygulamaya başlanan vergiyle tüm yolculardan 6 euro alınmaya başlandı.
Uygulanan “ekoloji vergisi” ile birlikte havayolu ulaşımının daha az tercih edilir hale gelmesi planlanıyor.