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28.05.2019
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Fransa’da AP seçimlerini aşırı sağ kazandı

birgun.net birgun.net

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oylarını artırmadığını ancak seçimi kazandığını itiraf etmek gerektiğini söyledi. 

Darmanin, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, AP seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) RN’nin gerisinde kalmasının “iyi olmadığını” belirtti. 

RN’nin seçimlerde oylarını artırmadığını ancak seçimi kazandığını itiraf etmek gerektiğini dile getiren Darmanin, aşırı sağa karşı mücadelenin önemine işaret etti.

Darmanin, sonuçların dikkate alınarak buna göre siyaset yapılması gerektiğini kaydetti.

LREM’in liste başı adayı Nathalie Loiseau, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, partisinin seçimlerde ne yenilgiye uğradığını ne de kazandığını ancak iyi bir sonuç elde ettiğini belirtti.

Fransa’da AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı. 

Macron’un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla 2’nci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8’lik oy oranı ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek 3’üncü sıraya yerleşti. EELV’nin 2014 seçimlerindeki oy oranı ise yüzde 8,95 idi.

Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) de yüzde 6,7 oy aldı.

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Kaynak:AA

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