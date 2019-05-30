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30.05.2019
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Fransa’da AP seçimlerinin kaybedeni Macron oldu

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Fransa’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi sandıktan ilk sırada çıktı.

Ülkede 6 aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından yapılan AP seçimlerinde Macron’un kurucusu olduğu ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) resmi sonuçlara göre yüzde 22,4 oy alarak ancak ikinci sıraya yerleşebildi.

Macron’un, “Avrupa’nın geleceğini belirleyecek seçimlerdeki” başarısızlığının, ülkesi ve kıta için hedeflediği reformları gerçekleştirme konusunda zorluk yaşatacağı belirtiyor. 

Ülkede, seçimin ardından Macron’un bundan sonra nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olurken, Fransız cumhurbaşkanının kalan 3 yıl için yeni bir yol haritasını belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Fransız kamuoyunda, partisi AP seçimlerini her ne kadar ikinci sırada tamamlasa da uluslararası ve iç siyasette asıl kaybedenin Macron olduğu görüşü öne çıkıyor.

Aşırı sağın oy oranları düştü, yeşiller sürpriz yaptı

Aşırı sağcı RN seçimleri yüzde 23,3 oy alarak kazandı ancak 2014 seçimlerine göre oyları düştü. RN 2014’te düzenlenen seçimlerde yüzde 24,8 oy almıştı.

Seçimde Yeşiller Partisi (EELV) sürpriz yaparak 2014 seçimlerine göre oylarını yüzde 3,85 artırarak üçüncü sıraya yerleşti. EELV seçimde yüzde 13,5 oy kazandı.

Merkez sağ hezimet yaşadı

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) seçimde büyük bir hezimet yaşadı. 2014’teki seçimlerde yüzde 20,81 alan LR bu seçimde sadece yüzde 8,5 alabildi ve parlamentoda 12 sandalye kaybetti.

Merkez sol Sosyalist Parti (PS) 6,2 ve solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,3 oy oranına ulaştı.

3 farklı listeyle seçimlere katılan sarı yelekliler ise parlamentoya milletvekili gönderemiyor.

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Kaynak:AA

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