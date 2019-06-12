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13.06.2019
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Fransa’da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak

birgun.net birgun.net

IŞİD’e ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi.

Fransa’da IŞİD’e ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen hakim karşısına çıkacak.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Le Pen, 2015’te IŞİD’e ait infaz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle Nanterre Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Paris Savcılığı, geçen yıl mart ayında, aynı gerekçeyle Le Pen hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, aşırı sağcı lider için 3 yıl hapis ve 75 bin euro para cezası talep etmişti.

Fransa’da mahkeme geçen yıl Le Pen’e “psikiyatri testi” uygulanması talebinde bulunmuştu ancak Le Pen bu testi yaptırmayı reddetmişti.

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen’in dokunulmazlığı iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Le Pen, 2015’te, partisi ile IŞİD arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde örgütün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley’in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

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