Fransa’da aşırı sağcı milletvekilleri iklim aktivisti Greta’ya ‘kıyamet gurusu’ lakabını taktı

İklim krizine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine öncü olan aktivist Greta Thunberg, aşırı sağcılar tarafından boykot edilen Fransa Parlamentosu’ndaki konuşmasında kendisiyle dalga geçen Fransız milletvekilerine, “Bizi dinlemek zorunda değilsiniz ama bilimi dinlemek zorundasınız” sözleriyle tepki gösterdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 16 yaşındaki aktivist Salı günü Fransa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada milletvekillerine “iklim değişikliğinin temelindeki bilimsellikte birleşme” çağrısı yaptı.

Thunberg ve diğer genç iklim aktivistleri Fransa Parlamentosu’na farklı partilerden milletvekilleri tarafından davet edilmişti.

Thunberg’in İsveç Parlamentosu önünde yaptığı tek kişilik protesto eylemi, iklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine ilham vermişti.

Thunberg, siyasetçilere yaptığı duygusal çağrılarla da beğeni toplamıştı.

Ancak muhafazakâr Cumhuriyetçiler’den ve Marine Le Pen’in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’den milletvekilleri, Thunberg’in parlamentodaki konuşmasını boykot etti.

Cumhuriyetçiler’in liderliğine oynayan Guillaume Larrive, meslektaşlarını konuşmayı boykot etmeye çağırdığı Twitter paylaşımında, “Kıyamet gurularına ihtiyacımız yok” dedi.

Konuşmasının öncesinde Thunberg’i, “Şort giyen peygamber”, “Ekolojinin Justin Bieber’ı” ifadeleriyle aşağılamaya çalışan milletvekilleri de oldu.

Cumhuriyetçilerin liderliği için yarışan bir başka milletvekili Julien Aubert, Thunberg’in “Korku dalında Nobel Ödülü” alması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un En Marche (Yürüyüş) Partisi ve Yeşiller, Thunberg’in konuşmasını destekleyici bir tavır aldı.