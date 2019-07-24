21.5 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa DÜNYA Fransa'da aşırı sağcı milletvekilleri iklim aktivisti Greta'ya 'kıyamet gurusu' lakabını taktı

Fransa’da aşırı sağcı milletvekilleri iklim aktivisti Greta’ya ‘kıyamet gurusu’ lakabını taktı

birgun.net birgun.net

İklim krizine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine öncü olan aktivist Greta Thunberg, aşırı sağcılar tarafından boykot edilen Fransa Parlamentosu’ndaki konuşmasında kendisiyle dalga geçen Fransız milletvekilerine, “Bizi dinlemek zorunda değilsiniz ama bilimi dinlemek zorundasınız” sözleriyle tepki gösterdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 16 yaşındaki aktivist Salı günü Fransa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada milletvekillerine “iklim değişikliğinin temelindeki bilimsellikte birleşme” çağrısı yaptı.

Thunberg ve diğer genç iklim aktivistleri Fransa Parlamentosu’na farklı partilerden milletvekilleri tarafından davet edilmişti.

Thunberg’in İsveç Parlamentosu önünde yaptığı tek kişilik protesto eylemi, iklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine ilham vermişti.

Thunberg, siyasetçilere yaptığı duygusal çağrılarla da beğeni toplamıştı.

Ancak muhafazakâr Cumhuriyetçiler’den ve Marine Le Pen’in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’den milletvekilleri, Thunberg’in parlamentodaki konuşmasını boykot etti.

Cumhuriyetçiler’in liderliğine oynayan Guillaume Larrive, meslektaşlarını konuşmayı boykot etmeye çağırdığı Twitter paylaşımında, “Kıyamet gurularına ihtiyacımız yok” dedi.

Konuşmasının öncesinde Thunberg’i, “Şort giyen peygamber”, “Ekolojinin Justin Bieber’ı” ifadeleriyle aşağılamaya çalışan milletvekilleri de oldu.

Cumhuriyetçilerin liderliği için yarışan bir başka milletvekili Julien Aubert, Thunberg’in “Korku dalında Nobel Ödülü” alması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un En Marche (Yürüyüş) Partisi ve Yeşiller, Thunberg’in konuşmasını destekleyici bir tavır aldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,573AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Fuar yapacağım’ dedi, 50 kilo altını toplayıp kayboldu

birgun.net -
Konya'da sarraflık yapan M.G., "Fuar yapacağım" diyerek 10 sarraftan aldığı yaklaşık 50...
Devamını Oku

Belarus Büyükelçilik Müsteşarı Ankara’da vuruldu

birgun.net -
Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Aleksandr Poganşev, komşusu olan emekli albay Mehmet Bayram...
Devamını Oku

Aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, uyuşturucu çıkan sürücünün savunması: ‘Acele düğüne çıktım’

birgun.net -
Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’...
Devamını Oku

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

birgun.net -
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Taksim Cumhuriyet Anıtı’na "M" ve...
Devamını Oku

Aracını satmak için notere gitti, metrelerce sayfa cezayla karşılaştı

birgun.net -
Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10...
Devamını Oku

Sudan: Darbe girişimi bastırıldı

birgun.net -
Sudan ordusu, Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib Ahmed'in başında bulunduğu bir darbe...
Devamını Oku

İran Devrim Muhafızları: İnsansız hava aracımız düşürülmedi

birgun.net -
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a...
Devamını Oku

Fitch: Bankaların reyting görünümleri negatife dönüyor

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, küresel bankaların reyting görünümlerinin negatife...
Devamını Oku

‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net -
Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün...
Devamını Oku

Muhittin Böcek: 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar borcu olduğunu gördük

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi