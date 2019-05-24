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24.05.2019
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Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net birgun.net

Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı 10’a yükselirken, şüpheli bir kişinin arandığı öğrenildi.

Patlama, Fransa’nın Lyon şehrinin 2. bölgesinde bulunan Victor Hugo caddesinde meydana geldi. Yerel saat ile 17:30 civarı meydana gelen patlamada bir çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölge ulaşıma kapatılırken, polislerin bölgeyi kordon altına aldığı duyuruldu. Yerel medya, paket içinde çivilerin bulunduğunu; patlama ile bunların etrafa saçıldığını yazdı. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlamayı ‘saldırı’ olarak niteledi. Lyon savcılığı, ‘bomba düzenekli bir paketin infilak ettiğinden’ şüphelenildiğini söyledi, ancak patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.


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