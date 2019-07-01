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01.07.2019
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Fransa’da nükleer santraller sıcak hava dalgası sebebiyle kapatılacak

Fransa'da sıcak hava dalgası kuraklığa sebep olurken, nükleer santrallerin geçici olarak kapatılabileceği açıklandı.

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Fransa’da devam etmekte olan sıcak hava dalgasının nükleer santrallerin geçici olarak kapatılmasına sebep olabileceği açıklandı. Nehir seviyelerinin tarihi düşüklükte olduğu ve santralleri soğutacak su sağlayamadığı aktarılıyor.

The Telegraph’ın haberine göre aşırı sıcaklar nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesine yol açarken, nehirlerdeki su sıcaklığı santrallerin kullanabileceği seviyenin üzerine çıktı. Fransız elektrik şirketi EDF kuraklık ve aşırı sıcaklıkların endişe yarattığını açıkladı.

Sıcak hava dalgasının sürmesi durumunda evlerin ve fabrikaların elektrik ihtiyacının da soğutma ve havalandırma sebebiyle artacağı bildirilirken, Fransa’nın elektrik ihtiyacının üçte ikisinin nükleer santrallerden kaynaklandığı biliniyor.

TARIMI VE İÇME SULARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Fransız gazetesi Journal du Dimanche’a göre ülkenin doğusunda, güneyinde ve merkezinde bulunan nehirlerde kuraklık yaşanıyor. EDF, nehirleri canlandırmak için iki barajı kullanırken, barajlardaki suyun nükleer santraller için kullanılmasının tarımı, içme sularını ve diğer faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Fransa’da 2003 yılında yaşanan sıcak hava dalgası 15 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Geçtiğimiz yıl yaşanan sıcak hava dalgasıysa ülkenin doğusundaki üç nükleer santralin geçici olarak kapatılmasına yol açtı.

Fransa’nın Yeşiller partisi, sıcak hava dalgalarının Fransa’nın aşırı sıcaklar konusunda hazırsız olduğunu gösterdiğini açıkladı. Hükümetin bu hafta su kaynaklarının kullanımıyla ilgili yeni bir plan duyuracağı bildiriliyor.

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