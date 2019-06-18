Fransa’da sağlık çalışanları eylemde

Fransa’da bütçe kesintileri ve kaynak yetersizliği nedeniyle eyleme giden sağlık çalışanları, hükümetin sıkıntıyı hafifletmek için 10.000 yeni istihdam imkanı yaratmasını ve aylık 300 avro maaş artırmasını talep ediyorlar.

France 24’ün haberine göre Sağlık Bakanlığı cuma günü grev temsilcileriyle yaptığı bir toplantı sonrasında, 55 milyon avroluk fon sağlayacağını, “acil durum personeli (doktorlar hariç)” için 100 avroluk bir “aylık bonus” ödeme ayıracağını açıkladı. Ödemelerin Temmuz ayında başlaması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 15 milyon avronun geri kalanının acil servis odalarının “yaz aylarında sağlık görevlilerini güçlendirmelerini ve azami yatak bulundurmalarını” sağlamak için kullanılacağı söylendi. Ancak bazı acil çalışanları, 70 milyon avroluk fonu yetersiz buldukları için bu açıklamadan etkilenmeyerek eylemlerine devam ettiler.

Devam eden grevler Mart ayı ortasında başlamıştı ve o zamandan beri ülke genelinde 95 acil servise yayıldı.