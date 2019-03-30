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Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri 20’nci haftasında

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Fransa’da hükumetin ekonomik politikalarına karşı 17 Kasım 2018’de başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri 20’nci haftasına girdi. Sarı yelekliler, yasağa rağmen birçok kentte sokaklara çıktı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta protestoculara karşı daha sert önlemler almasına ve Champs-Élysées Caddesi başta olmak üzere, birçok bölgede gösterilerin yasaklanmasına rağmen, ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerin 20’nci haftasında yine sokaklara çıktı.

Öte yandan Fransız gazetesi Le Figaro’da yer alan habere göre, Fransa’nın Vaucluse bölgesinde yer alan Avignon şehrinde ise ‘şiddet yanlısı’ gruplara karşı yerel saat ile 09:00’dan gece yarısına kadar gösteriler yasaklanırken, ‘sarı yelekliler’ yine de ‘yürümek yasak değil’ diyerek sokaklara indi. Bunun sonucunda ise göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

France 24’ün haberine göre, geçen hafta eylemlerde, bin polis memuruna kamu binalarını koruma görevi verilmiş; polisin yanında askeri personel de görevlendirilmişti. Ayrıca Fransa İçişleri Bakanlığı 7 bin kişiden oluşan askeri personelin yarısını Paris’te, diğer yarısını ise Fransa’nın genelinde görevlendirdiğini açıklarken, askerin protestolara karşı değil; kamu binalarını korumak için görevlendirildiği belirtilmişti.

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KaynakDHA
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