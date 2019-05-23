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23.05.2019
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Fransa’nın Yemen’deki savaş suçuna ortak olduğunu ifşa eden gazeteciler baskı altında

Fransa'nın Suudi Arabistan'a ve BAE'ye sattığı silahlarla Yemen'in bombalandığını ifşa eden gazeteciler istihbarat birimlerinin tacizi altında. Bir gazetecinin daha yaptığı haberden ötürü "ulusal güvenlik" gerekçesiyle suçlanıp ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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Fransa’da bir gazeteci daha, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) satılan silahların Yemen’de kullanıldığını ifşa ettiği için istihbarat birimlerince ifadeye çağrıldı. 

Gazetecilerin “ulusal güvenlik sırrını açığa çıkarmak” ile suçlandıkları aktarıldı. Fransa’da 3 gazeteci daha aynı gerekçeyle ifadeye çağrılmıştı.

YEMEN’DE SAVAŞ SUÇU

Suudi Arabistan’ın bombardımanları sonucu binlerce sivilin yaşamını yitirdiği Yemen’e karşı işlenen savaş suçu kıtlığı ve sağlık sorunlarını da beraberinde getirmiş, yalnızca kolera salgınıyla çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesi, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen ay yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE’ye sattığı silahların Yemen’de Husilere karşı kullanıldığını açıklamıştı.

Haberde, belgeye göre, Yemen’de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen’de Fransızlara ait 48 “Caesar” topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

24 BİN SALDIRI

Yemen’de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa’nın 1990’lı yıllarda BAE’ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen’de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad’ın, Mart 2015’ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015’ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

147 SAVAŞ TOPU

Belgede, Suudi Arabistan’ın Yemen’de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği yer almıştı. Belgede ayrıca, Fransız devletinin Suudi Arabistan’a silah satmaya devam ettiği ve 2023’e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018’de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly’ye iletildiği bildirilmişti.

İNKAR EDİLDİ

Le Drian, 13 Şubat’ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak’ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen’de kullanılmadığını söylemişti.

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