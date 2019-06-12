Fransız Müzik Bayramı Bomontiada’da

Bomontiada, Fransız Müzik Bayramı’nı İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile kutlayacak. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek konserler, farklı coğrafyaların tüm renklerini müzikseverler ile buluşturacak.

Bomontiada, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile son üç yıldır yoğun ilgi gören etkinliklerine, bu yıl Fransız Müzik Bayramı ile devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Bomontiada Avlu’da da kutlanacak Fransız Müzik Bayramı, 21 Haziran’da “Aälma Dili”, 22 Haziran’da ise “Deluxe” gruplarını ağırlayacak.

Paris banliyösünden gelen ve kendilerini delilerin ruhu olarak tanımlayan Aälma Dili grubu yaptıkları müzikle dinleyicileri Yugoslavya, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’a götürecek. Deluxe grubu ise, elektro mix’lerle iç içe geçen farklı müzik aletlerinin yarattığı özgün ve eğlenceli müzikleri ile Müzik Bayramı’na ayrı bir keyif katacak.

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İlk olarak 1982 yılında Paris’te düzenlenen Dünya Müzik Günü, tüm dünyaya “her yerde ve herkes için müzik” sloganıyla şenlik havasında kutlanıyor.

Program

21 Haziran, saat: 21:00 – Aälma Dili

22 Haziran, saat: 21:00 – Deluxe



