Fransız Ordusu 70 yıl sonra ilk kez halkla karşı karşıya

Fransa’da Sarı Yelekliler 19’uncu hafta eylemleri için yeniden sokaklara inerken, ordu hassas noktaları korumak için harekete geçti.



Fransız ordusunun 70 yıl sonra ilk kez kendi halkıyla karşı karşıya geldiği belirtildi.

Fransa’da aylar önce petrol ürünleri fiyatlarına zam nedeniyle başlatılan ancak kısa sürede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestolar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerin eylemlerini durdurmak için giderek sert ve otoriter bir eğilim sergiliyor. Ordunun hassas noktaları korumak adına harekete geçirilmesi, 1947 ve 1948’teki büyük grevlerden bu yana Fransa’da ilk kez yaşanıyor. Fransız ordusunun 70 yıl sonra ilk kez kendi halkıyla karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Alınan tedbirlere tepkiler ise giderek artıyor. Fransız internet gazetesi Mediapart, Cumhurbaşkanı Macron’u “sınırsız ve hafızasız” olarak nitelendirdiği haberinde “otoriter sersemlik” olarak algıladığı bu duruma tepki gösterdi. Öte yandan, güçlerinin hayati tehlike durumunda “ateş açmasına” izin verileceği bildirildi.



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11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri 4’üncü ayını doldurdu. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400’den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapse çarptırıldı.