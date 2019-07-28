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28.07.2019
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FSM trafiğe açıldı

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki çalışmalar kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt yapıldı.

Köprünün genleşme derzleri de sökülerek, atölye tamiratlarının ardından yerine monte edildi. Çalışmanın birinci aşaması 17, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı.

Köprüde 27 Haziran’da başlayan çalışmalar öngörülenden önce bitirildi.

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  • Konu başlıkları:
  • FSM

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