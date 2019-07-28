25.3 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa GÜNCEL FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

FSM’de asfaltlama çalışmaları sona erdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi.

birgun.net birgun.net

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti.

Bu alanda trafik şeridi çizme çalışmalarının ardından köprünün tamamen trafiğe açılması bekleniyor. Köprü tamiratın bitim tarihi olarak açıklanan 17 Ağustos’tan çok önce trafiğe açılmış olacak.

27 HAZİRANDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.

İlginizi çekebilir:  FSM trafiğe açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında Köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümlerde yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi.

3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine trafik şeritlerinin çizilmesinin ardından köprüdeki çalışmaların tamamlanması ve trafiğe açılması bekleniyor.

Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,639AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor

birgun.net -
Van Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin...
Devamını Oku

Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük yangın: 6 Süryani köyü ve Botaş İstasyonu tehdit altında

birgun.net -
Mardin'in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı.6 Süryani...
Devamını Oku

Ankara’da kanalizasyon inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Ankara’nın Kazan ilçesinde kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma...
Devamını Oku

Altın madencileri Amazon’da yerlilerin yaşadığı köyleri ele geçirdi

birgun.net -
Brezilya’da altın madencileri, Amazon’da yaşayan bir grup yerlinin yaşama alanını işgal ederek...
Devamını Oku

Erdal Beşikçioğlu: Şu an favori kanalım İBB TV

birgun.net -
‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ ile ekrana dönen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

FSM trafiğe açıldı

birgun.net -
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son...
Devamını Oku

AYM’nin Barış Akademisyenleri kararına üç üniversite rektörlüğünden skandal tepki

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademsiyenlerin cezalandırılmasına...
Devamını Oku

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

birgun.net -
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki...
Devamını Oku

Kentleşme uğruna yeşil alanlar bir bir yok edildi

birgun.net -
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada kent içinde kalan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi