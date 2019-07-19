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19.07.2019
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FSM’de son durum: Çalışmaların biteceği tarih belli oldu

Ulaştırma Bakanı Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle hizmete açılacağını söyledi.

Turhan, şunları kaydetti: 

“Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz.” 

Köprüdeki çalışmanın daha önce 17 Ağustos’ta biteceği duyurulmuştu.

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