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25.07.2019
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‘Fuar yapacağım’ dedi, 50 kilo altını toplayıp kayboldu

birgun.net birgun.net

Konya’da sarraflık yapan M.G., “Fuar yapacağım” diyerek 10 sarraftan aldığı yaklaşık 50 kilo altını alarak kayıplara karıştı. M.G.’nin iki bavulla dükkanından çıktığı görüntüye ulaşılırken, altınları kayıplara karışan sarrafların suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.

Habertürk’ten Zafer Samancı’nın haberine göre, Konya’nın merkez Karatay ilçesinde tarihi bedesten çarşısının sarraflar sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaklaşık 10 yıldır Sarraflık yapan 38 yaşındaki M.G. Fırsat çadırı açacağını söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo ödünç altın aldı.

İstanbul’dan da yüklü miktarda altın aldığı iddia edilen M.G kardeşinin üzerinden de 3 yüz bin lira kredi çekti. Bugün sabah M.G.’nin dükkânının açılmadığını fark eden çarşı esnafı M.G.’yi cep telefonundan aradı. Telefonun kapalı olması üzerine M.G.’nin yakınlarına ulaşan çarşı esnafı M.G.’yi akşamdan bu yana yakınlarının da aradığını öğrendi.

Durumdan şüphelenen çarşı esnafı M.G.’nin tam karşısında bulunan başka bir sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde M.G.’nin 22:01 de dükkanına geldiğini ve 22:20’de ise iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi.

İki bavul altınla ortadan kaybolan M.G.’nin Konya ve İstanbul’da birçok kişiden satış ödemeli (satıldığına ödenecek) yüksek kilogramda altın aldığı öğrenildi. Evli olan M.G.’nin yasak aşk yaşadığı iddia edilen bayanla kaçtığı iddia edildi. Konya’daki sarraf mağdurların M.G. için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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