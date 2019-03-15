Furuğ’un hayatı sahnede

İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ın hayatı tiyatroya uyarlandı.

Usta oyuncu Nazan Kesal, tek kişilik ‘Yaralarım Aşktandır’ isimli oyunuyla, Furuğ’a hayat veriyor.

Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu yönettiği oyununun prömiyeri 18 Mart’ta yapılacak.

Oyunun tanıtım metni şöyle:

“Oyunda anlatılan aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi; baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak.”

Oyunun prömiyeri, 18 Mart’ta DasDas Atölye’de yapılacak. Oyun sezon boyunca DasDas’ta sahnelecek.