16.03.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT

Furuğ’un hayatı sahnede

birgun.net birgun.net

İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ın hayatı tiyatroya uyarlandı.

Usta oyuncu Nazan Kesal, tek kişilik ‘Yaralarım Aşktandır’ isimli oyunuyla, Furuğ’a hayat veriyor.

Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu yönettiği oyununun prömiyeri 18 Mart’ta yapılacak.

Oyunun tanıtım metni şöyle:

“Oyunda anlatılan aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi; baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak.”

Oyunun prömiyeri, 18 Mart’ta DasDas Atölye’de yapılacak. Oyun sezon boyunca DasDas’ta sahnelecek.

Önceki haberMansur Yavaş’tan CNN Türk ve Özhaseki’ye sert tepki
Sonraki haberEylemek ya da eylememek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KÜLTÜR SANAT

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Altın Boğa’ya başvurular başladı

birgun.net -
Altın Boğa Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan “16. Uluslararası Altın Boğa Kısa...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Haftalık kültür sanat ajandası: Ne izlemeli, ne okumalı, nereye gitmeli?

Burak Abatay -
Filizler ustalarla kök salıyor >>Babylon’un Kökler ve...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı: Meydanı boş bırakırsak İngilizler doldurur

birgun.net -
Yeni filmi 'Türk İşi Dondurma' vizyona giren Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı, bu...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Eren Eyüboğlu sergisi devam ediyor

birgun.net -
Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun oğlu Eren Eyüboğlu’nun ‘Yaşamı ve İşleri...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,152TakipçiTakip Et
8,333AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi