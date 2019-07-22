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23.07.2019
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Füsun Üstel tahliye edildi

birgun.net birgun.net

Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi.

T24’ün haberine göre Üstel, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanmasının ardından geçen mayıs ayında cezaevine girmişti.

Anayasa Mahkemesi, geçen cuma günü ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan, arasında Prof. Dr. Füsun Üstel’in bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını, 26 Temmuz’daki toplantısında görüşme kararı almıştı.

Barış akademisyeni Füsun Üstel cezaevine girdi

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