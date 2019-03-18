“Futbol gibi kitap okumak da hayatımızın önemli bir parçası”

Kadir İncesu

Edebiyatımızın “Koca Çınarı” Rıfat Ilgaz’ın adını taşıyan, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ndeki Rıfat Ilgaz Kitaplığı hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren kitapseverlerin buluşma noktası oldu.

10 bin dolayında kitabın bulunduğu kitaplığın en önemli ziyaretçileri olan öğrenciler, okul çıkışı soluğu kitaplıkta alıyorlar.



Geçtiğimiz günlerde Rıfat Ilgaz Kitaplığı’nın önemli konukları vardı. Atletik Ataşehir Spor Kulübü yöneticileri ve oyuncuları kitaplığı ziyaret ettiler. Atletik Ataşehir Spor Kulübü’nde forma giyen oyuncular kitaplığa üye oldular, evde okumak için de ilk ödünç kitaplarını aldılar.



Kramponun yanında kitap



Atletik Ataşehir Spor Kulübü Zeynep Özcan, Serhat Akdoğan, Ömer Bulut ve Sinan Çelik tarafından kuruldu.

Atletik Ataşehir Spor Kulübü Başkanı Zeynep Özcan Rıfat Ilgaz Kitaplığı’na yaptıkları ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Özcan, kendileri için çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesinin önemine dikkat çekerek, “Evet bir spor kulübüyüz, doğru. Sporda amaç kazanmak gibi gözükse de bizim değerlerimiz çok farklı… Çok çalışacağız, mücadele edeceğiz. Çalışmak ve mücadele zaten başarıyı getirecektir. Bu iki temel öğe hayatımızın da temel noktaları… Bizim için sporcularımızın iyi insan olmaları daha ön planda. Spora yönelik çalışmalarımızın yanında, onları kişisel olarak geliştirecek çalışmalar da yapıyoruz. Birlikte sinema ve tiyatroya gidiyoruz” dedi.

Özcan, çeşitli yaş gruplarında ve altyapıda toplam 60 sporcuları olduğuna vurgu yaparak, “Çocuklarımızın gelişimine bir nebze de olsa katkı verebiliyorsak, görevimizi yapıyoruz demektir. Çocuklarımıza spor bilincini vermek ilk amacımız. Sportif çalışmaların yanı sıra kültürel anlamda yapılan çalışmaları da önemsiyoruz. Rıfat Ilgaz Kitaplığı’na da bu düşüncelerle geldik. Sporcularımızın Rıfat Ilgaz Kitaplığı’na üye olmaları bizi de çok mutlu etti. Sporcularımızın çantasında kramponlarının yanındaki bir kitap başarının da işaretidir” diye konuştu.



Aynı zamanda kulübün teknik sorumlularından olan Ömer Bulut ve Sinan Çelik de yaptıkları değerlendirmede kitap okumanın önemini her zaman öğrencilerine anlattıklarına dikkat çekerek, “Kulübümüz bünyesinde bir kitaplık oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Ataşehirlileri kültür ve sanat ile buluşturuyoruz

Ataşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Oben Özkal da Atletik Ataşehir Spor Kulübü yöneticileri ve oyuncularıyla tek tek ilgilendi. Ziyaretçilerine Mustafa Aslan tarafından kaleme alınan Atatürk kitabı armağan eden Özkal, “MSKM’de yaptığımız çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Ataşehirlileri kültür ve sanat ile buluşturuyoruz. Rıfat Ilgaz Kitaplığı da en çok ilgi gören birimlerimizden… Çocuklarımızın özellikle Atletik Ataşehir Spor Kulübü yöneticileri tarafından kitaplığımıza getirilmeleri ve üye olmalarını önemsiyoruz. Bir spor kulübünün yöneticilerinin oyuncularını kültürel anlamda da yetiştirmesi çok önemli… Spor ve eğitim zaten iç içe olmalı. Eğitimle desteklenen spor altyapısı başarı için en önemli adımlardan birisidir. Yöneticilerimizi kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret sonrası görüştüğümüz genç futbolcular, okumanın gücüne inandıklarına dikkat çekerek, “Futbol gibi kitap okumak da hayatımızın önemli bir parçası” dediler.