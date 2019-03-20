Futbolun borçlu olduğu adam

Eren TUTEL

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Şimdiye kadar muhtemelen Lionel Messi hakkında birçok yazı okudunuz; en güzel gollerinden, driplinglerinden, çalımlarından oluşan birçok video seyrettiniz. Niyetim size bu detayları tekrar anlatarak sıkmak veya bir başka çok büyük futbolcu olan Cristiano Ronaldo’yla olan rekabette onun tarafını tutmak değil, dünyanın en popüler sporu olan futbolun bu özel yeteneğe neden borçlu olduğunu anlatmak. Carl Sagan’ın Cosmos belgeselinde bölüme başlamadan önce dediği gibi: Benimle gelin…



2018 Dünya Kupası Messi için diğer milli takım turnuvalarında olduğu gibi hayal kırıklığıyla bitti. Son 16’ya güçlükle kalabilen Arjantin, daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Fransa’ya 4-3 yenilip turnuvaya veda ederken, manşetler Messi’nin büyüklüğünü, liderliğini sorguluyordu. Bazı aklıselim futbolseverler hariç, çoğunluk onun gerektiği zaman masaya yumruğunu vuramadığından şikâyetçiydi. Sahada yarattığı sihirli anların bir anda hiçbir önemi kalmamış ve bir anda hiç hak etmediği şekilde ‘loser’ damgası yemişti.



Peki, lider futbolcu illaki ‘sivri’ bir karakter mi olmak zorunda? Veya duygularını herkesin önünde bağıra çağıra mı göstermek mi durumunda? Cevap tabii ki hayır, ancak futbolun ekonomisi öyle absürd bir noktaya geldi ki, artık bunlar sahada yapılanlardan daha fazla tartışma konusu oluyor. Eskiden, saha içindeki bir çalımdan, frikikten bahseden insanlar şimdi futbol konulu bir sohbette milyon avrolardan, futbolcuların giydiği pahalı kıyafetlerden konuşuyor.



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Ana amacı insanları eğlendirmek olan spora iktisat profesörü gibi yaklaşmak, modern dünyanın laneti olsa gerek. Evet geldiğimiz noktada bu ekonomik absürdlüğü tartışmak bir elzem ve devre dışı bırakılması da mümkün değil. Tabii ki ödenen astronomik rakamları, aldığı paranın hakkını vermeyen oyuncuları eleştireceğiz fakat Messi gibi özel yeteneklere bu açıdan yaklaşmak sporun özüne tamamen aykırı bir durum.



Messi’yi karakteriyle, aldığı ücret, yediği yemekle yerine sahada yarattığı sihirle değerlendirmeli. O, tıpkı Cruyff, Maradona, Pele, Ronaldo gibi çok ama çok özel bir yetenek. Bu spor Messi’ye yukarıdaki isimler gibi borçlu. Çünkü onun yaptığı ve diğerlerinin yapamayacağı birçok şey var ve sporu özel kılan da bu. Messi gösterişli rakamlarının veya kaybettiği finallerin gösterdiğinden çok daha fazlası… Hâlâ onu izlemek için zamanımız varken gereksiz detaylardan sıyrılıp keyfine bakalım.