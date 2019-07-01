G-20 Zirvesi sona erdi

Justın McCurry

Justın McCurryJapon Başbakan Şinzo Abe, cumartesi günü sona eren G-20 zirvesinin “başarılı” geçtiğini söyledi. Fakat dünyanın en zengin 20 ekonomisinden liderlerin bir araya geldiği yağmurlu hafta sonu, iklim değişikliğinden Batı liberalizminin geleceğine dair büyük görüş farklılıklarını da dışa vurdu.

Abe’nin sözlerine göre G20 ülkelerinin “küresel sorunlarla yüzleşmek ve dürüst diyalog kurarak çözümler üretmek adına sorumlulukları” vardı. Yayınlanan ortak bildirinin akıbeti daha 24 saat önce belirsizdi çünkü AB ve ABD iklim krizinin hangi sözcüklerle tarif edilmesi gerektiği üzerine didişiyordu, fakat nihayetinde Abe’nin ortaya koyduğu gündeme bir nebze yardımcı oldu.

Varılan uzlaşma 20 liderden 19’unun Paris iklim anlaşması’na sadık kalacaklarını bir kez daha orta koymakla birlikte, Washington’ın sera gazlarını azaltma konusunda eylemsiz kalmasına imkân tanıyacak ifadeler de içeriyor – çabaların “Amerikan işçilerine ve vergi mükelleflerine verebileceğini zararlara” atıf yapıyor.

Abe’nin ifade ettiği “dürüst diyalog” kavramı ise daha da problemliydi. Zirvenin açılış gününde gündemi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’in zirvedeki varlığı ve Theresa May’in İngiltere’de yaşanan zehirleme olaylarıyla ilgili Vladimir Putin ile yüzleşmesi işgal etti.

Putin verdiği Financial Times röportajında liberalizmin işlevini yitirdiğini söyleyerek diğer liderleri kızdırmıştı bile. Bu konuyu cumartesi akşamı tekrar açtı ve göçün insan haklarını ihlal ettiğini dile getirdi, Donald Trump’ın 2016 zaferini liberal ideallerin büyüsünün bozulmasına bağladı.

Osaka’da muhabirlere “Liberalizm fikri kendi kendini tüketiyor” dedi. “Bu fikri yaşatmaya çalışanlarla, yaşamlarını idame ettiren milyonlarca insan birbirinden ayrılmış vaziyette. İnsanlar kendi ülkelerinde, kendi geleneklerine göre yaşıyorlar. Neden liberalizme inansınlar ki?” Diğer yandan, zirvede sona gelinmesiyle liderler evlerine dönerken, iyimserlik uyandıran bazı detaylar da vardı.

Karşılıklı geri adımlar

Merakla beklenen ikili zirve neticesinde Trump ve Çinli lider Şi Cinping, ticaret savaşı konusunda şimdilik geri adım attılar. Tek bir lider hariç herkes iklim değişikliği konusunda Emmanuel Macron’un sözünü ettiği “kırmızı çizginin” geçilmeyeceğine kanaat getirdi ve Paris iklim anlaşması’na yönelik “geri döndürülemez” sorumluluklarına atıf yaptı. Ayrıca, 2050 itibariyle okyanusa daha fazla plastik atık karışmamasını sağlamayı taahhüt ettiler.

Donald Trump Cumartesi sabahı attığı tweet ile G-20’de dikkatleri üzerine çekti, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği söylentilerine sebep oldu. Pazar günü yapacağı Güney Kore ziyareti esnasında, askeri güçlerden arındırılmış bölgeye gidip Kim’e merhaba deyip, elini sıkabileceğini yazıyordu.

Kuzey Kore bu teklifi “ilginç” bulduğunu ifade etti ve henüz resmi bir davet iletilmediğini ifade etti. Kuzey Kore’nin KCNA haber ajansının verdiği habere göre, ülkenin dışişleri bakanı yardımcısı Çoe Son-hui şöyle diyordu: “Bana kalırsa Başkan Trump’ın ifade ettiği gibi sınır bölgesinde bir görüşme daha yapılırsa, bu iki lider arasındaki kişisel ilişkilerin daha da güçlenmesine ve ikili ilişkilerin sağlamlaştırılmasına imkan verebilir.”

Trump ise muhabirlere şöyle dedi. “Biz orada olacağız ve durumu yoklamak istedim. Kim şu an nerede bilmiyorum, belki Kuzey Kore’de değildir. Fakat eğer oradaysa iki dakikalığına da olsa görüşebileceğimizi düşünüyorum, bu da yeterli olacaktır.”

Trump ayrıca Kim’e “merhaba demek” ve elini sıkmak için Kuzey Kore topraklarına adım atmaktan çekinmeyeceğini de ifade etti. Trump, “Bunu tabii ki yaparım. Yaparken gayet rahat hissederim, bununla ilgili bir sıkıntı yaşamam” dedi ve twitter hesabının Kim tarafından takip edildiğine inandığını da ekledi: “Bence takip ediyor çünkü bizi çabucak aradılar.”

Nükleer krizi çözümsüz

Trump’ın çağrısı Kim tarafından kabul gördü. Hanoi’de nihai bir anlaşma yapılmaksızın sona eren “nükleerden arınma” zirvesinden bu yana yaptıkları ilk görüşme oldu. Güney Kore hükümeti ise henüz doğrulanan bir görüşme plan olmadığını açıkladı ve şöyle ekledi: “ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun sağlanmasını öngören pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Trump ve Kim bir defa Singapur’da ve bir defa Hanoi’de olmak üzere iki kere görüştüler. Bu görüşmeler Kuzey Kore’nin nükleer programını sonlandırmasını ve karşılığında yaptırımların yürürlükten kaldırılmasını öngören herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Eurasia Group Asia direktörü Scott Seaman’a göre, askeri güçlerden arındırılmış bölgede yapılacak bir görüşme sembolik açıdan anlamlı olsa da, nükleerden arınma konusunda görüş ayrılıklarını gidermesi düşük bir ihtimal. Seaman’a göre, “Diyaloğun gerçekten zemin bulması için ya Kim nükleerden arınma sözü verecek, ya da Trump Kim’in bazı nükleer silahlarını elinde tutmasına göz yumacak,” dedi. “Ortak bir hedef belirlenmezse, somut bir yol haritası çizilmesi imkansız.”

Liberalizmin krizi

Sonrasında Trump, Çin’e yönelik yeni yaptırımlar uygulamayacağını duyurdu. Kim hakkındaki gelişigüzel tweetinden saatler sonra Trump, Şi ile yaptığı toplantıdan çıktı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin “tekrar rayına oturduğunu” açıkladı. ABD’nin yeni yaptırımlar uygulamayacağını söyledi ve yeni bir ticaret anlaşması için dünyanın en büyük iki ekonomisinin tekrar masaya oturacağını duyurdu. Yaptığı basın toplantısında aralarındaki toplantının “harika geçtiğini” söyledi.

“Müzakereleri sürdüreceğiz. En azından bir süre daha yeni yaptırımlar uygulamayacağımıza söz veriyorum. Çin ile birlikte çalışıp anlaşmaya varmayı deneyeceğiz. Çin bizimle görüşecek ve bizden bol miktarda gıda ve tarım ürünü alacak, hem de hemen.”

Trump toplantının başında Çin ile “tarihi nitelikte, adil bir anlaşma yapmaya” açık olduğunu dile getirdi. Zıtlaşmadansa “işbirliği ve diyalog” çağrısı yapan Şi’ye, “buna tamamen açığız” dedi. Önceki görüşmelere değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret konusunda durumu eşitlemek istiyoruz. İlişkilerimiz çok yakın fakat bazı şeyler oldu ve bir kayma yaşandı.” G-20 liderleri yayınladıkları ortak bildiride Trump tarzı korumacılığı eleştirmekten sakındılar ve “özgür, adil ve ayrımcılıktan uzak” uluslararası ticarete sadık kalacaklarını “ülke pazarlarını açık tutacaklarını” ifade ettiler.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: The Guardian